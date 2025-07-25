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Що обрати: коньяк, бренді, арманьяк чи дівін, і чому коньяк Adjari – хороший спосіб не помилитися

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Новини — П'ятниця, 25 липня 2025, 13:03 — PROMOTED
 

На полиці – десятки пляшок: коньяк, бренді, арманьяк, дівін, а ще загадкові "коньячні напої". Ціни – від 150 до 5000 гривень. Усі виглядають схоже, кольори бурштинові, а назви – незрозумілі. Як розібратися, що саме ви п’єте і що з цього дійсно варте уваги?

Розкладаємо по поличках простою мовою.

Коньяк – класика з Франції (і не тільки)

Коньяк – це виноградний дистилят, народжений у французькому регіоні Cognac за строгою технологією: подвійна перегонка, витримка в дубових бочках не менше 2,5 років, використання лише певних сортів винограду.

В Україні існує окремий термін – "коньяк України", який відповідає класичній технології, але з вітчизняної сировини.

Приклад: Adjari 5* – український коньяк, виготовлений зі спиртів подвійної перегонки, витриманих у дубових бочках не менше 5 років. За смаком – м’який, фруктовий, з нотами дуба й карамелі.

Бренді – це не коньяк, але майже

Бренді – це ширше поняття. Це будь-який алкогольний напій, отриманий шляхом перегонки виноградного (або іншого фруктового) вина.

Не кожен бренді – коньяк, але кожен коньяк – бренді. Бренді може виготовлятися в Іспанії, Італії, США, Грузії тощо. Часто він має м’якший контроль якості та ширшу варіативність смаку.

Якщо ви хочете легший, доступніший напій без претензій на статус – бренді буде хорошим варіантом. Але за складністю та глибиною смаку коньяк усе ж виграє.

Арманьяк – "старший брат" коньяку

Арманьяк – це виноградний дистилят із південного заходу Франції. А "старший брат", бо виник раніше коньяку. 

І ось його відмінності:

  • Арманьяк переганяється один раз (а не двічі)
  • Має більш насичений, землистий, "мужній" характер
  • Часто витримується довше і розкривається сильніше в ароматі

Це менш впізнаваний, але більш складний напій – для поціновувачів. Та й коштує відповідно.

Дівін – молдовська гордість

Дівін – це молдовський варіант коньяку. Технологія аналогічна, але сировина і стиль – локальні.

Багато дівінів мають м’який, солодкуватий післясмак, іноді з ароматизаторами. 

І… "Коньячний напій" – це не коньяк взагалі

Окрема категорія, яка з’явилася на полицях нещодавно – так звані "коньячні напої". Це маркетингова назва для продуктів, які мають мало спільного зі справжнім коньяком.

Що насправді в пляшці:

  • Етиловий спирт (часто не коньячний)
  • Синтетичні ароматизатори "під коньяк"
  • Карамель для кольору
  • Цукрові сиропи для м’якості
  • Мінімальна кількість справжнього коньячного спирту (або взагалі без нього)

Такі напої коштують дешево, але від справжнього коньяку в них немає нічого, крім кольору. 

Як розпізнати: На етикетці буде написано саме "коньячний напій", а не "коньяк". Ціна підозріло низька для "коньяку". У складі – довгий список ароматизаторів та добавок.

Що ж тоді обрати?

Смак – справа індивідуальна. Але якщо вам хочеться справді насолодитись благородним напоєм – український бренд Adjari стане чудовим вибором: класична рецептура, дубові бочки, справжній коньячний спирт, приємний післясмак і прозора ціна.

Щоб не помилитися на старті, обирайте те, що поєднує якість, технологію та чесність у ціні. Уникайте "коньячних напоїв" – це просто маркетинговий хід  для продажу дешевого алкоголю під виглядом коньяку.

У цьому плані коньяк Adjari – впевнена позиція для тих, хто хоче споживати якісний та смачний напій, а не сурогат з ароматизаторами.

Коньяк Adjari – моя винагорода!

Офіційний сайт – http://adjari.com.ua

Instagram – https://www.instagram.com/adjari_cognac/

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