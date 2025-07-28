Польща піднімала в небо винищувачі через атаку Росії по Україні
Польські повітряні сили підіймали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву рано вранці 28 липня опублікувало Операційне командування збройних сил Польщі.
У ніч проти 28 липня Росія атакувала регіони України дронами та ракетами.
Внаслідок цього польські та союзні літаки, що перебувають на чергуванні, були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки Польщі були переведені в режим підвищеної бойової готовності.
"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до зони загрози", – заявили польські військові.
Востаннє Польща підіймала у небо винищувачі через масований російський удар по Україні 21 липня.
У ніч проти 28 липня Росія масовано вдарила по регіонах України. Внаслідок атаки у Дарницькому районі Києва постраждав житловий будинок, п’ятеро людей, серед яких малолітня дитина, зазнали поранень.