Кількість загиблих від лісових пожеж у Туреччині зросла до 17

У Туреччині кількість загиблих з кінця червня внаслідок лісових пожеж зросла до 17.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначає агентство, у неділю, 27 липня, неподалік міста Бурса на північному заході Туреччини кількість загиблих зросла до чотирьох після загибелі двох добровольців-пожежників.

Вони померли в лікарні після того, як їх витягли з цистерни з водою, яка перекинулася дорогою до місця лісової пожежі. Ще один працівник загинув раніше на місці аварії, а пожежник помер від серцевого нападу.

Їхня смерть збільшила кількість загиблих від лісових пожеж у Туреччині з кінця червня до 17, включно з 10 добровольцями-рятувальниками і лісорубами, які загинули під час пожежі в Ескішехірі, на заході Туреччини.

Великі пожежі навколо Бурси, четвертого за величиною міста Туреччини, спалахнули на вихідних, внаслідок чого понад 3,5 тисячі людей були змушені покинути свої будинки. У понеділок, 28 липня, вранці над містом висів дим від пожеж і тліючого листя.

25 липня на середземноморському узбережжі Туреччини спалахнули нові лісові пожежі, у зв'язку з чим уряд оголосив дві західні провінції країни зонами стихійного лиха.

А біля грецького Коринфа, де триває боротьба з лісовими пожежами, спецлітак Canadair впав у море під час забору води.