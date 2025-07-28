Число погибших от лесных пожаров в Турции возросло до 17

В Турции количество погибших с конца июня в результате лесных пожаров возросло до 17.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, в воскресенье, 27 июля, недалеко от города Бурса на северо-западе Турции число погибших возросло до четырех после гибели двух добровольцев-пожарных.

Они скончались в больнице после того, как их вытащили из цистерны с водой, которая перевернулась по дороге к месту лесного пожара. Еще один работник погиб ранее на месте аварии, а пожарный скончался от сердечного приступа.

Их смерть увеличила число погибших от лесных пожаров в Турции с конца июня до 17, включая 10 добровольцев-спасателей и лесорубов, которые погибли во время пожара в Эскишехире, на западе Турции.

Крупные пожары вокруг Бурсы, четвертого по величине города Турции, вспыхнули в выходные, в результате чего более 3,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. В понедельник, 28 июля, утром над городом висел дым от пожаров и тлеющих листьев.

25 июля на средиземноморском побережье Турции вспыхнули новые лесные пожары, в связи с чем правительство объявило две западные провинции страны зонами стихийного бедствия.

А возле греческого Коринфа, где продолжается борьба с лесными пожарами, спецсамолет Canadair упал в море во время забора воды.