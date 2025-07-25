У Туреччині спалахнули нові лісові пожежі: дві провінції оголошено зонами стихійного лиха

У п'ятницю, 25 липня, на середземноморському узбережжі Туреччини спалахнули нові лісові пожежі, у зв'язку з чим уряд оголосив дві західні провінції країни зонами стихійного лиха.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

На знімках видно полум'я і дим, що здіймаються в небо поблизу багатоповерхових житлових будинків в Анталії, куди в літні місяці з'їжджаються місцеві жителі та іноземні туристи.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, у центрі та передмісті Аксу було евакуйовано мешканців будинків у зв'язку з наближенням вогню. Пожежники намагалися загасити вогонь, перш ніж сильний вітер поширив пожежу, яка закрила головну прибережну дорогу.

Далі вздовж узбережжя також опинилися під загрозою будинки в місті Манавгат.

Місцеві жителі з шлангами та відрами поспішили на допомогу пожежникам, а вертольоти та літаки також боролися з полум'ям, скидаючи воду. До гасіння пожежі також були залучені водомети поліції та муніципальні водовози.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що провінції Ізмір і Білечик були оголошені "зонами стихійного лиха, що впливають на життя населення", що є одним рівнем нижче найвищого рівня надзвичайної ситуації.

Єрлікая додав, що з 27 червня по четвер, 24 липня, було евакуйовано мешканців 120 районів по всій країні, а понад 12 тисяч надзвичайників боролися з пожежами.

У дописі в соцмережах міністр повідомив, що за місяць пожеж було знищено або серйозно пошкоджено 311 будинків, а для тих, хто залишився без даху над головою, у трьох західних провінціях було створено 85 тимчасових житлових пунктів.

Напередодні писали, що у Туреччині під час боротьби з лісовими пожежами загинули 10 людей.

Також писали, що біля грецького Коринфа, де триває боротьба з лісовими пожежами, спецлітак Canadair впав у море під час забору води.

Пожежа біля Коринфа триває з вівторка 22 липня і призвела до евакуації кількох сіл. Роботу вогнеборців ускладнює спека.