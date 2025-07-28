У Франції – щонайменш троє загиблих внаслідок пожежі в пансіоні для людей з інвалідністю

На півдні Франції вночі сталась пожежа у пансіоні для людей з інвалідністю, щонайменш троє осіб загинули.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Пожежа сталась близько 4:30 ранку у понеділок в закладі на території комуни Монморо, на південь від міста Ангулем на південному заході Франції. Пожежники дісталися на місце події через 20 хвилин після дзвінка, на той час вже палала велика частина будівлі.

З вогнем боролися близько 80 пожежників з 24 одиницями техніки. Пожежу остаточно загасили вдень. Вогонь знищив майже половину приміщення – колишньої ферми загальною площею 700 квадратних метрів.

🇫🇷 Charente: trois personnes ont été tuées et deux sont portées disparues dans l'incendie d'un gîte accueillant des adultes handicapés dans la nuit de dimanche à lundi, selon la préfecture. pic.twitter.com/XczJpSCDYI – Agence France-Presse (@afpfr) July 28, 2025

У префектурі Ангулема повідомили, що внаслідок нещасного випадку щонайменш троє осіб загинули, у тому числі власник будинку. Двох вважають зниклими безвісти.

Четверо постраждалих госпіталізовані, одна людина у важкому стані.

У закладі проживали 14 осіб віком від 20 до 75 років – восьмеро підопічних з ментальними розладами і четверо супроводжуючих фахівців, що приїхали туди на тиждень, а також двоє власників будівлі – пансіону-готелю, пристосованого для прийому людей з інвалідністю на відпочинок.

Прокуратура Ангулема розпочала розслідування за фактом неумисного вбивства і спричинення фізичних ушкоджень. Пожежу вважають нещасним випадком. Можливою причиною називають загоряння якогось електричного пристрою.

Міністерка у справах осіб з інвалідністю Парменьє Лекок оголосила, що в найближчі години вирушає на місце події.

Пожежу порівнюють з іншим нещасним випадком близько 2 років тому на сході країни в схожому закладі. Тоді загинули 11 осіб.

Тим часом кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Туреччині зросла до 17.