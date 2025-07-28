Во Франции – минимум трое погибших в результате пожара в пансионе для людей с инвалидностью

На юге Франции ночью произошел пожар в здании пансионата для людей с инвалидностью, по меньшей мере трое человек погибли.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел около 4:30 утра в понедельник в заведении на территории коммуны Монморо, к югу от города Ангулем на юго-западе Франции. Пожарные прибыли на место происшествия через 20 минут после звонка, к тому времени уже горела большая часть здания.

С огнем боролись около 80 пожарных с 24 единицами техники. Пожар окончательно потушили днем. Огонь уничтожил почти половину помещения – бывшей фермы общей площадью 700 квадратных метров.

🇫🇷 Charente: trois personnes ont été tuées et deux sont portées disparues dans l'incendie d'un gîte accueillant des adultes handicapés dans la nuit de dimanche à lundi, selon la préfecture. pic.twitter.com/XczJpSCDYI – Agence France-Presse (@afpfr) July 28, 2025

В префектуре Ангулема сообщили, что в результате несчастного случая погибли по меньшей мере три человека, в том числе владелец дома. Двое считаются пропавшими без вести.

Четверо пострадавших госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии.

В заведении проживали 14 человек в возрасте от 20 до 75 лет – восемь подопечных с ментальными расстройствами и четверо сопровождающих специалистов, приехавших туда на неделю, а также двое владельцев здания – пансиона-гостиницы, приспособленного для приема людей с инвалидностью на отдых.

Прокуратура Ангулема начала расследование по факту непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений. Пожар считают несчастным случаем. Возможной причиной называют возгорание какого-то электрического устройства.

Министр по делам лиц с инвалидностью Пармье Лекок объявила, что в ближайшие часы отправляется на место происшествия.

Пожар сравнивают с другим несчастным случаем около 2 лет назад на востоке страны в похожем заведении. Тогда погибли 11 человек.

Между тем число погибших в результате лесных пожаров в Турции возросло до 17.