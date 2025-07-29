Уряд Угорщини різко обвалив прогноз економічного зростання

Міністр економіки Угорщини Мартон Надь у вівторок оголосив про переглянутий прогноз економічного зростання у 2025 році, який упав у понад два рази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами Надя, угорський уряд прогнозує зростання економіки на 1% ВВП – порівняно з переглянутим прогнозом у 2,5% ВВП і початковим прогнозом у 3,4%.

Він вказав, що у другому кварталі 2025-го угорська економіка, ймовірно, зазнала стагнації, а в другій половині року зростання може бути значно нижчим, ніж прогнозувалося.

У 2026 році зростання економіки Угорщини прогнозується на 3,1% ВВП, що нижче за попередній прогноз у 4,1% ВВП, додав глава Мінекономіки країни.

Після оприлюднення нових прогнозів форинт упав на 0,4% щодо євро.

Економічне зростання Угорщини постраждало від спаду промислового виробництва, на чолі якого стоять заводи з виробництва акумуляторів, на які Орбан розраховував як на двигун економіки.

Роздрібний продаж, який, за заявами угорського уряду, мав компенсувати слабкі результати промисловості, також демонструє ознаки спаду.

Угорські підприємства, які вже страждають від падіння замовлень на тлі невизначеності у ситуації з тарифами, зазнали додаткового удару через низку спеціальних заходів уряду в економіці.

Серед них – спроби контролю цін, агресивне підвищення заробітної плати на вимогу уряду Угорщини та надзвичайні збори для покриття бюджетних дірок.

Раніше повідомлялось, що дефіцит бюджету Угорщини у квітні досяг рекордного рівня через те, що виплати за відсотками перевищили зростання податкових надходжень.