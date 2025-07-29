Правительство Венгрии резко обвалило прогноз экономического роста

Министр экономики Венгрии Мартон Надь во вторник объявил о пересмотренном прогнозе экономического роста в 2025 году, который упал более чем в два раза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам Надя, венгерское правительство прогнозирует рост экономики на 1% ВВП – по сравнению с пересмотренным прогнозом в 2,5% ВВП и первоначальным прогнозом в 3,4%.

Он указал, что во втором квартале 2025 года венгерская экономика, вероятно, пережила стагнацию, а во второй половине года рост может быть значительно ниже, чем прогнозировалось.

В 2026 году рост экономики Венгрии прогнозируется на 3,1% ВВП, что ниже предыдущего прогноза в 4,1% ВВП, добавил глава Минэкономики страны.

После обнародования новых прогнозов форинт упал на 0,4% по отношению к евро.

Экономический рост Венгрии пострадал от спада промышленного производства, во главе которого стоят заводы по производству аккумуляторов, на которые Орбан рассчитывал как на двигатель экономики.

Розничные продажи, которые, по заявлениям венгерского правительства, должны были компенсировать слабые результаты промышленности, также демонстрируют признаки спада.

Венгерские предприятия, которые уже страдают от падения заказов на фоне неопределенности в ситуации с тарифами, получили дополнительный удар из-за ряда специальных мер правительства в экономике.

Среди них – попытки контроля цен, агрессивное повышение заработной платы по требованию правительства Венгрии и чрезвычайные сборы для покрытия бюджетных дыр.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Венгрии в апреле достиг рекордного уровня из-за того, что выплаты по процентам превысили рост налоговых поступлений.