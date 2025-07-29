Міністр торгівлі США: торгова угода з ЄС – майстер-клас від Трампа

Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив цілковите задоволення від торгової угоди, яка була укладена 27 липня президентом Дональдом Трампом і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CNBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лутніка, торгова угода між США і ЄС стала "майстер-класом від Трампа".

"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він володіє інтуїцією: коли він сидить за столом переговорів і укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", – зазначив він.

При цьому Лутнік розповів, що переговори ще не завершені, додавши, що "попереду багато торгів".

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

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