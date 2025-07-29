Министр торговли США: торговое соглашение с ЕС – мастер-класс от Трампа

Министр торговли США Говард Лутник выразил полное удовлетворение торговым соглашением, которое было заключено 27 июля президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, сообщает "Европейская правда".

По словам Лутника, торговое соглашение между США и ЕС стало "мастер-классом от Трампа".

"Президент знал, как далеко он может зайти, и он зашел настолько далеко. Особенность нашего президента в том, что он обладает интуицией: когда он сидит за столом переговоров и заключает соглашение, он знает, как далеко он может зайти", – отметил он.

При этом Лютник рассказал, что переговоры еще не завершены, добавив, что "впереди много торгов".

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

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