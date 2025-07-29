Польша подала проекты на 45 млрд евро для финансирования из оборонного фонда ЕС

Польша подала в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение займа в рамках программы SAFE – новосозданного оборонного фонда стоимостью 150 миллиардов евро.

Об этом на Х объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Европейская правда".

По словам Косиняка-Камыша, для участия в программе SAFE Польша отобрала проекты на "впечатляющую сумму около 45 млрд евро".

"Сколько денег мы окончательно получим, будет зависеть от количества заявок и распределения средств Еврокомиссии между государствами-членами", – добавил он, назвав этот шаг "реальной инвестицией в безопасность и развитие нашей оборонной промышленности".

Программа SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

По данным Еврокомиссии, уже девять государств-членов ЕС подали предварительные заявки на получение финансирования по программе SAFE.

Среди прочего, Чехия хочет использовать эти средства для приобретения боевых танков Leopard 2A8 на сумму около $2,5 млрд.