На півдні Франції зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в пансіоні

У департаменті Шаранта на півдні Франції у вівторок завершилась рятувальна операція на місці пожежі в пансіоні для людей з інвалідністю, загалом було знайдено тіла пʼятьох людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Влада Шаранти повідомила, що рятувальники та жандарми знайшли останнє тіло людини, яка вважалась зниклою безвісти після пожежі в пансіоні для людей з інвалідністю.

Загалом загинули пʼятеро людей, серед них – власниця пансіону Даніель Пото, яка повернулась до палаючої будівлі, аби допомогти її постояльцям.

Ще пʼятеро людей, які постраждали внаслідок пожежі, були взяті під опіку лікарями та психологами, додали у владі департаменту.

Розслідування обставин займання будівлі триває. Під час перевірки два роки тому порушень правил протипожежної безпеки виявлено не було.

Нагадаємо, пожежа сталась близько 4:30 ранку у понеділок в закладі на території комуни Монморо, на південь від міста Ангулем на південному заході Франції.

Вогонь знищив майже половину приміщення – колишньої ферми загальною площею 700 квадратних метрів.

Пожежу порівнюють з іншим нещасним випадком близько двох років тому на сході Франції в схожому закладі. Тоді загинули 11 людей.