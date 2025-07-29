На юге Франции возросло число погибших в результате пожара в пансионате

В департаменте Шаранта на юге Франции во вторник завершилась спасательная операция на месте пожара в пансионате для людей с инвалидностью, в общей сложности были найдены тела пяти человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Власти Шаранты сообщили, что спасатели и жандармы нашли последнее тело человека, который считался пропавшим без вести после пожара в пансионате для людей с инвалидностью.

Всего погибли пять человек, среди них – владелица пансионата Даниэль Пото, которая вернулась в горящее здание, чтобы помочь своим постояльцам.

Еще пять человек, пострадавших в результате пожара, были взяты под опеку врачами и психологами, добавили в департаменте.

Расследование обстоятельств возгорания здания продолжается. Во время проверки два года назад нарушений правил противопожарной безопасности выявлено не было.

Напомним, пожар произошел около 4:30 утра в понедельник в заведении на территории коммуны Монморо, к югу от города Ангулем на юго-западе Франции.

Огонь уничтожил почти половину помещения – бывшей фермы общей площадью 700 квадратных метров.

Пожар сравнивают с другим несчастным случаем около двух лет назад на востоке Франции в похожем заведении. Тогда погибли 11 человек.