В уряді очікують від головування Данії в ЄС проривних рішень щодо членства України

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує від данського головування в ЄС проривних рішень щодо членства України.

Заяву Стефанішиної наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Віцепрем'єрка також висловила сподівання на реформу ЄС, яка зробила б процес вступу динамічнішим.

"Премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен і данське головування підтвердили свої пріоритети: це розширення (ЄС. – Ред.). Відповідно, ми очікуємо важливих проривних рішень щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі та реформи в ЄС, щоб зробити його більш динамічним", – сказала Стефанішина.

Вона пояснила, що реформи у ЄС стосуються рішень, які будуть оновлювати методологію переговорів і членства країн, а також будуть створювати інструменти впливу на деякі держави, які займають деструктивну позицію.

Як відомо, з 1 липня головування в Раді ЄС перейшло до Данії. Під гаслом "Сильна Європа в мінливому світі" данське головування працюватиме над забезпеченням безпеки, конкурентоспроможності та екологічності Європи.

Варто зазначити, що саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Тому 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

Як повідомлялося, Угорщина налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

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