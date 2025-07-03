Зеленский прибыл в Данию
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл в Данию.
Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".
Как указано, Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС.
Информацию о прибытии украинского президента подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.
В мероприятиях по случаю начала председательства также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков ЕС.
Как известно, с 1 июля председательство в Совете ЕС перешло к Дании. Под лозунгом "Сильная Европа в меняющемся мире" датское председательство будет работать над обеспечением безопасности, конкурентоспособности и экологичности Европы.
В украинском правительстве ожидают от датского председательства прорывных решений относительно членства Украины в ЕС.
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