Польща може ініціювати обмеження безвізу в Шенгені після гучної справи із колумбійцем

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек заявив, що його країна може попросити про обмеження безвізового режиму для окремих країн Шенгенської зони на тлі гучної справи колумбійця, підозрюваного у співпраці з розвідкою Росії.

Його слова цитує Business Insider, пише "Європейська правда".

У середу, 30 липня, Мрочек заявив, що Польща може попросити про обмеження безвізового режиму для окремих країн Шенгенської зони. Про які країни йдеться, він не уточнив.

Коментуючи в'їзд до Шенгенської зони 27-річного колумбійця, який діяв від імені російської розвідки і, як вважається, стоїть за двома підпалами в Польщі, Мрочек зазначив, що, виходячи з міграційного досвіду, Польща в серпні 2024 року Польща ввела візовий режим для громадян Колумбії, які бажають працювати в країні.

"Ми, ймовірно, попросимо Шенгенську зону скасувати безвізовий режим для декількох країн", – оголосив він.

Після інформації про справу із колумбійцем, польський прем’єр Дональд Туск заявив, що влада буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні, зокрема на польських кордонах.

Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.

У липні чеська розвідка заявила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для скоєння злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.