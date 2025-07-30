Польша может инициировать ограничение безвиза в Шенгене после дела с колумбийцем

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек заявил, что его страна может запросить ограничение безвизового режима для отдельных стран Шенгенской зоны на фоне громкого дела о колумбийце, подозреваемом в сотрудничестве с разведкой России.

Его слова цитирует Business Insider, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 июля, Мрочек заявил, что Польша может запросить ограничение безвизового режима для отдельных стран Шенгенской зоны. О каких странах идет речь, он не уточнил.

Комментируя въезд в Шенгенскую зону 27-летнего колумбийца, который действовал от имени российской разведки и, как считается, стоит за двумя поджогами в Польше, Мрочек отметил, что, исходя из миграционного опыта, Польша в августе 2024 года ввела визовый режим для граждан Колумбии, желающих работать в стране.

"Мы, вероятно, попросим Шенгенскую зону отменить безвизовый режим для нескольких стран", – объявил он.

После информации о деле с колумбийцем, польский премьер Дональд Туск заявил, что власти будут действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране, в частности на польских границах.

Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, подозреваемым в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

В июле чешская разведка заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.