Смертельна ДТП у Словенії: поліція каже про чотирьох загиблих українок

Унаслідок аварії на автомагістралі у Словенії в середу загинули пʼять іноземців, попередньо четверо з них – громадянки України.

Такі дані надала поліція Словенії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delo.si.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автомагістралі неподалік поселення Словенські Кониці, що приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.

Український водій мікроавтобуса, що перевозив сімох людей, перевищив швидкість і врізався в задню частину причепа, яким, за попередніми даними, керував водій з Росії.

Фото: Dnevnik.si

Унаслідок зіткнення загинули п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. За попередніми даними, четверо з них – громадянки України.

Водій мікроавтобуса, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, а його пасажирка (за попередніми даними, теж українка) – важкі. Російський водій ваговоза, за попередніми даними, в аварії не постраждав.

Як зазначає Delo.si, це одна з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.

Нагадаємо, 13 червня автобус з українцями потрапив у ДТП поблизу французького міста Ле Ман. Повідомляли про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України.

У нещодавній аварії, коли поїзд зійщов з рейок неподалік міста Рідлінген у німецькій землі Баден-Вюртемберг, постраждали пʼять українців.