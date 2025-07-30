Смертельное ДТП в Словении: полиция сообщает о четырех погибших украинках

В результате аварии на автомагистрали в Словении в среду погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – гражданки Украины.

Такие данные предоставила полиция Словении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.si.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали недалеко от поселения Словенские Коницы, примерно в 100 километрах к северу от Любляны.

Украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семерых человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа, которым, по предварительным данным, управлял водитель из России.

Фото: Dnevnik.si

В результате столкновения погибли пять пассажиров микроавтобуса. По предварительным данным, четверо из них – граждане Украины.

Водитель микроавтобуса, который стал виновником аварии, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка (по предварительным данным, тоже украинка) – тяжелые. Российский водитель грузовика, по предварительным данным, в аварии не пострадал.

Как отмечает Delo.si, это одно из самых смертоносных ДТП в Словении за последнее время.

Напомним, 13 июня автобус с украинцами попал в ДТП возле французского города Ле-Ман. Сообщалось о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины.

В недавней аварии, когда поезд сошел с рельсов недалеко от города Ридлинген в немецкой земле Баден-Вюртемберг, пострадали пять украинцев.