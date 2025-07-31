Сибіга наполягає, що Росії не місце в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив надзвичайно різку критику щодо членства Росії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це він сказав в інтервʼю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Глава українського МЗС виступив проти членства Росії в ОБСЄ.

"Країна, яка порушила всі десять основних принципів Гельсінкської декларації, не повинна мати місця в цій Організації", – пояснив він.

Сибіга нагадав, що ОБСЄ була створена в зовсім інших умовах, під час "Холодної війни", а нині Росія використовує її у своїх інтересах.

"Не може бути так, що одна країна блокує діяльність всієї Організації, метою якої є поліпшення безпеки. Росія є основною причиною нестабільності та погіршення безпеки в Європі", – вважає міністр.

Раніше у четвер на конференції в Гельсінкі Сибіга заявив, що Україна має чітке бачення комплексної реформи ОБСЄ і запропонує "5 кроків, які можуть вивести Організацію з глухого кута".

Міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила про необхідність реформувати Організацію для того, щоб вона була спроможною виконувати свої функції.

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