Сибига настаивает, что России нет места в ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказал чрезвычайно резкую критику в отношении членства России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом он сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Глава украинского МИД выступил против членства России в ОБСЕ.

"Страна, которая нарушила все десять основных принципов Хельсинкской декларации, не должна иметь места в этой Организации", – пояснил он.

Сибига напомнил, что ОБСЕ была создана в совершенно других условиях, во время "Холодной войны", а сейчас Россия использует ее в своих интересах.

"Не может быть так, что одна страна блокирует деятельность всей Организации, целью которой является улучшение безопасности. Россия является основной причиной нестабильности и ухудшения безопасности в Европе", – считает министр.

Ранее в четверг на конференции в Хельсинки Сибига заявил, что Украина имеет четкое видение комплексной реформы ОБСЕ и предложит "5 шагов, которые могут вывести Организацию из тупика".

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости реформировать Организацию для того, чтобы она была способна выполнять свои функции.

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