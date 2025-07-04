Нідерланди звинувачують Росію у масовому використанні хімзброї проти України

Нідерландські спецслужби зібрали докази широкомасштабного використання Росією забороненої хімічної зброї у війні проти України.

Про це Reuters повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише "Європейська правда".

Брекельманс заявив, що спецслужби його країни можуть підтвердити, що Росія посилює використання хімічної зброї, а відтак закликав до введення більш жорстких санкцій проти Москви.

"Це посилення викликає занепокоєння, оскільки є частиною тенденції, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає все більш нормальним, стандартним і поширеним", – зазначив він у інтерв’ю агентству.

Глава військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінк заявив, що висновки ґрунтуються на "власній незалежній розвідці".

За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов'язані з використанням хімічної зброї, а понад 2500 осіб, поранених на полі бою, повідомили українським органам охорони здоров'я про симптоми, пов'язані з хімічною зброєю.

А Рісінк, своєю чергою, говорив про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, посилаючись на українські дані про 9 тисяч випадків.

Брекельманс зазначив, що посилене використання хімічної зброї Росією становить загрозу не тільки для України, але й для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розглянути можливість введення додаткових санкцій і, зокрема, не допустити їх (Росію) до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ", – сказав він.

Нідерландські військові та загальні розвідувальні служби, співпрацюючи з іноземними партнерами, заявляють, що виявили конкретні докази інтенсифікації виробництва хімічної зброї в Росії.

Це включає посилення науково-дослідних можливостей та вербування вчених для розробки хімічної зброї, заявив Рісінк. Він наголосив, що російські посадовці дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.

"Це не просто імпровізовані дії на передовій, це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, тому що якщо ми не прояснимо і не оприлюднимо те, що робить Росія, ці тенденції, швидше за все, продовжаться", – сказав Рісінк.

Він назвав використання хімічної зброї російськими збройними силами "майже стандартною процедурою".

"Ми конкретно пов'язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють існуючі боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу", – сказав він.

Хлорпікрин внесений до списку заборонених задушливих речовин ОЗХЗ, яка була створена для впровадження та контролю за дотриманням Конвенції про хімічну зброю 1997 року.

Він може викликати сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. При проковтуванні може спричинити опіки рота і шлунка, нудоту і блювоту, а також утруднення дихання.

Зауважимо, у травні минулого року США в обґрунтуванні тодішніх санкційних заходів проти Росії вказали, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину – хлорпікрин.

А в жовтні Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.