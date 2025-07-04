Нидерланды обвиняют Россию в массовом применении химического оружия против Украины

Нидерландские спецслужбы собрали доказательства широкомасштабного использования Россией запрещенного химического оружия в войне против Украины.

Об этом Reuters сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет "Европейская правда".

Брекельманс заявил, что спецслужбы его страны могут подтвердить, что Россия усиливает использование химического оружия, и призвал к введению более жестких санкций против Москвы.

"Это усиление вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормальным, стандартным и распространенным", – отметил он в интервью агентству.

Глава военной разведки Нидерландов Питер Рисинк заявил, что выводы основаны на "собственной независимой разведке".

По словам Брекельманса, по меньшей мере три смерти украинцев связаны с использованием химического оружия, а более 2500 человек, раненных на поле боя, сообщили украинским органам здравоохранения о симптомах, связанных с химическим оружием.

А Рисинк, в свою очередь, говорил о "тысячах случаев" применения химического оружия, ссылаясь на украинские данные о 9 тысячах случаев.

Брекельманс отметил, что усиленное использование химического оружия Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотреть возможность введения дополнительных санкций и, в частности, не допустить их (Россию) к участию в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХЗ", – сказал он.

Нидерландские военные и общие разведывательные службы, сотрудничая с иностранными партнерами, заявляют, что обнаружили конкретные доказательства интенсификации производства химического оружия в России.

Это включает усиление научно-исследовательских возможностей и вербовку ученых для разработки химического оружия, заявил Рисинк. Он подчеркнул, что российские чиновники дали солдатам инструкции по использованию ядовитых боевых веществ.

"Это не просто импровизированные действия на передовой, это действительно часть масштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не обнародуем то, что делает Россия, эти тенденции, скорее всего, продолжатся", – сказал Рисинк.

Он назвал использование химического оружия российскими вооруженными силами "почти стандартной процедурой".

"Мы конкретно связали использование хлорпикрина с импровизированными боеприпасами, такими как наполненные лампочки и пустые бутылки, которые подвешивают к дронам. Что касается слезоточивого газа, то мы видим, что они также злоупотребляют и перерабатывают существующие боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителей газа", – сказал он.

Хлорпикрин внесен в список запрещенных удушающих веществ ОЗХЗ, которая была создана для внедрения и контроля за соблюдением Конвенции о химическом оружии 1997 года.

Он может вызвать сильное раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. При проглатывании может вызвать ожоги рта и желудка, тошноту и рвоту, а также затруднение дыхания.

Отметим, в мае прошлого года США в обосновании тогдашних санкционных мер против России указали, что российские войска применили против Вооруженных Сил Украины запрещенное химическое вещество – хлорпикрин.

А в октябре Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи с применением российскими военными химического оружия против Украины