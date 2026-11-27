У Швейцарії у муніципалітеті Ліндау внаслідок аварії за участю понад 35 автомобілів на автомагістралі А1 у напрямку Санкт-Галлена рано-вранці в п’ятницю постраждали десять осіб.

Про це йдеться у заяві поліції Цюриха, повідомляє "Європейська правда".

За наявними даними, близько 5:45 за місцевим часом сталося кілька зіткнень, у яких загалом брали участь 23 легкові автомобілі, 6 фургонів та 8 вантажівок. Більшу частину пошкоджених у ДТП автомобілів довелося евакуювати.

Як зазначили правоохоронці, шестеро людей отримали легкі травми, а четверо – травми середньої тяжкості. Пожежники витягли одну людину з автомобіля та вжили заходів пожежної безпеки для евакуації автоцистерни.

Фото: поліція Цюриха

Служби екстреного реагування супроводили тих, хто не постраждав, до зони відпочинку Кемптталь.

Точна причина аварії наразі не встановлена і перебуває на стадії розслідування. На момент аварії на дорозі панували зимові умови.

Автомагістраль A1 у напрямку Санкт-Галлена, за попередніми даними, залишиться закритою до пізнього вечора. Відповідні об’їзні маршрути організовано та позначено.

Триває оформлення ДТП та рятувальні роботи. Поліція рекомендує об’їжджати цей район у широкому радіусі.

Повідомляли, що у німецькій Баварії снігопад став причиною численних дорожньо-транспортних пригод та закриття автомагістралей; зокрема у ДТП потрапили чотири автомобілі Бундесверу.

А 10 листопада у Болгарії на автомагістралі "Тракія" неподалік від Ямбола у двох серйозних аваріях через сильний туман зіткнулися загалом 86 транспортних засобів.