Мерц у четвер поговорив з Трампом про потреби України в ППО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні, 3 липня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо ситуації з постачанням озброєнь в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За інформацією Spiegel, розмова Мерца і Трампа стосувалась ситуації в Україні, зокрема посилення протиповітряної оборони країни. Крім того, лідери США та Німеччини обмінялися думками з торговельних питань.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус на пресконференції у п'ятницю відмовився підтверджувати деталі розмови Мерца й Трампа.

Він водночас зазначив, що канцлер Німеччини під час телефонних розмов протягом останніх днів "дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони".

Розмова Мерца й Трампа сталась після того, як США призупинили постачання деякої зброї Україні, зокрема засобів ППО.

Паралельно Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

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