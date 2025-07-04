Мерц в четверг поговорил с Трампом о потребностях Украины в ПВО

Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне, 3 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по ситуации с поставками вооружений в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По информации Spiegel, разговор Мерца и Трампа касался ситуации в Украине, в частности усиления противовоздушной обороны страны. Кроме того, лидеры США и Германии обменялись мнениями по торговым вопросам.

Спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус на пресс-конференции в пятницу отказался подтверждать детали разговора Мерца и Трампа.

В то же время он отметил, что канцлер Германии во время телефонных разговоров в последние дни "очень настойчиво выступал за поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны".

Разговор Мерца и Трампа состоялся после того, как США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, в частности средств ПВО.

Параллельно Германия ведет "интенсивные переговоры" с США о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

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