Літак, що прямував з Литви, аварійно сів у Копенгагені через дим на борту

Пасажирський літак скандинавської авіакомпанії SAS у неділю в другій половині дня здійснив аварійну посадку в аеропорту Копенгагена.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Літак вилетів з литовського міста Паланга вранці в неділю і мав приземлитися в аеропорту Копенгагена після обіду.

Через виявлене на борту задимлення, що сталось незадовго до планового прибуття, пілоти ухвалили рішення про аварійну посадку. На злітно-посадкову смугу викликали рятувальників.

"Однак дим самостійно розсіявся, і зараз літак направлено на перевірку", – заявила речниця SAS Александра Ліндгрен Каукджі.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, і пожежу гасити не довелося, додала вона. Причини задимлення зʼясовують.

Минулого року повідомлялось, що пасажирський літак Scandinavian Airlines був змушений здійснити незаплановану посадку у Копенгагені через виявлення на борту миші.