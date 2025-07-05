Фінський авіаперевізник скасовує майже 100 рейсів через страйк в аеропорту

Авіаперевізник Finnair попередив про скасування десятків рейсів у понеділок, 7 липня, через оголошений страйк працівників галузі.

Таке повідомлення Finnair поширив у суботу, пише "Європейська правда".

Як повідомив фінський авіаперевізник, організований профспілкою IAU страйк "спричинить значні перебої в роботі критично важливих служб аеропорту Гельсінкі".

"Заплановані акції протесту вплинуть на всі наземні послуги, що мають істотне значення для польотів Finnair, тому Finnair змушена скасувати близько 100 рейсів у понеділок, 7 липня", – додали там.

За оцінками Finnair, скасування рейсів стосується приблизно 7200 клієнтів. Їм запропонують альтернативні варіанти перевезення або зміну дати подорожі без додаткових витрат.

Перевізник також попередив про ще чотири страйки працівників аеропорту Гельсінкі, але зазначив, що поки що їхні наслідки для польотів незрозумілі.

Перед аналогічною проблемою постали десятки тисяч пасажирів у Франції, чиї рейси були скасовані через страйк авіадиспетчерів.

Нагадаємо, в Афінах у червні таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах.