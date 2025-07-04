У Франції – перебої з авіасполученням через страйк диспетчерів

У Франції близько 40% рейсів було скасовано в п'ятницю в усіх аеропортах Парижа, десятки тисяч пасажирів змушені були змінювати свої плани через страйк авіадиспетчерів, які вимагають поліпшення умов праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Перебої почалися в аеропортах по всій Франції в четвер і посилилися в п'ятницю.

Національна цивільна авіаційна служба попросила авіакомпанії скасувати 40% рейсів у п'ятницю в аеропортах Шарль де Голль, Орлі та Бове, що обслуговують Париж, половину рейсів у Ніцці та 30% рейсів у Марселі, Ліоні та деяких інших містах.

Пасажирів попередили, що "у всіх французьких аеропортах слід очікувати перебоїв і тривалих затримок".

Лоукостер Ryanair був серед авіакомпаній, які оголосили про масштабні перебої в роботі, заявивши в офіційному повідомленні, що скасував понад 400 рейсів, що зачепило 70 тисяч пасажирів.

Одна із двох профспілок, які очолюють страйк, UNSA-ICNA, заявила про брак працівників для обслуговування обсягів авіаперевезень, що зростають, а також поскаржилась на інфляцію, яка з’їдає зарплату.

Профспілки також протестують проти нових реформ, спрямованих на жорсткіший контроль за їхньою роботою, що було спричинено інцидентом, який ледь не закінчився зіткненням літаків в аеропорту Бордо.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро назвав вимоги профспілок, а також їхнє рішення про страйк саме у розпал відпусток і канікул "неприйнятними".

У грецьких Афінах у червні таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах. Цей протест став одним із серії їхніх страйків за останні місяці.