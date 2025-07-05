Финский авиаперевозчик отменяет почти 100 рейсов из-за забастовки в аэропорту

Авиаперевозчик Finnair предупредил об отмене десятков рейсов в понедельник, 7 июля, из-за объявленной забастовки работников отрасли.

Такое сообщение Finnair распространил в субботу, пишет "Европейская правда".

Как сообщил финский авиаперевозчик, организованная профсоюзом IAU забастовка "приведет к значительным перебоям в работе критически важных служб аэропорта Хельсинки".

"Запланированные акции протеста повлияют на все наземные услуги, имеющие существенное значение для полетов Finnair, поэтому Finnair вынуждена отменить около 100 рейсов в понедельник, 7 июля", – добавили там.

По оценкам Finnair, отмена рейсов коснется примерно 7200 клиентов. Им предложат альтернативные варианты перевозки или изменение даты путешествия без дополнительных расходов.

Перевозчик также предупредил о еще четырех забастовках работников аэропорта Хельсинки, но отметил, что пока их последствия для полетов неясны.

Перед аналогичной проблемой оказались десятки тысяч пассажиров во Франции, чьи рейсы были отменены из-за забастовки авиадиспетчеров.

Напомним, в Афинах в июне таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах.