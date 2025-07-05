Грецькі пожежники борються з лісовою пожежею на острові неподалік Афін

Грецькі рятувальники в суботу продовжують гасити пожежу, яка спалахнула напередодні на острові Евія поблизу Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежа на Евії спалахнула незадовго після 19:00 в п'ятницю в ущелині, зарослій густою сухою рослинністю. Сильний вітер сприяв швидкому поширенню вогню.

Понад 160 грецьких пожежників із 46 пожежними машинами за підтримки волонтерів та місцевих жителів боролися з вогнем на Евії всю ніч.

Станом на ранок суботи рятувальники повідомили, що їм вдалось стримати поширення вогню на острові, створивши протипожежні смуги.

Відомо, що полумʼя знищило кілька сільськогосподарських і тваринницьких об'єктів, зокрема оливкові гаї та виноградники. Місцеві фермери встигли вчасно евакуювати тварин.

Окрім того, четверту добу продовжується гасіння масштабної лісової пожежі на острові Крит, яку станом на суботу також вдалось стримати.

У Греції в літню добу через надмірну посушливість часто спалахують пожежі.

Цьогоріч грецький уряд вирішив мобілізувати рекордну кількість пожежників і майже подвоїв парк безпілотників.