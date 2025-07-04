Греція третій день бореться з лісовими пожежами на Криті на тлі посилення спеки

У Греції пожежники вже третій день борються з лісовими пожежами на грецькому острові Крит, які знищили ліси та оливкові гаї і змусили тисячі жителів і туристів покинути цей район.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У гасінні пожежі задіяно близько 130 пожежників, 48 автомобілів і шість вертольотів, які працюють в умовах сильного вітру та сухості, що може призвести до нового загоряння в районах, де вогонь вдалось взяти під контроль.

Пожежа на Криті сталася в той час, коли більша частина Європи страждає від екстремальної спеки.

Вогонь знищив великі площі сільськогосподарських угідь у південно-східній частині острова, залишивши після себе мертвих тварин, пошкоджені будинки та спалені фермерські господарства.

Близько 1000 мешканців, евакуйованих у середу, знайшли тимчасовий притулок у критому стадіоні та сусідніх готелях. Також цей район були змушені залишити близько 5 тисяч відпочивальників.

За словами заступника губернатора Криту з питань цивільного захисту Джорджа Цапакоса, багато евакуйованих мали повернутися додому пізніше в п'ятницю, коли ситуація покращиться.

Окремо, близько 148 пожежників боролися з пожежею, що спалахнула в передмісті Афін Пікермі в четвер, загрожуючи багатьом будинкам, спричинивши відключення електроенергії та змусивши владу евакуювати понад 300 людей. Пожежа була локалізована, але не погашена, повідомив представник пожежної служби.

За прогнозами грецької метеослужби, у п'ятницю температура в Греції може досягти 38 градусів Цельсія.

Нагадаємо, у Туреччині через лісові пожежі в кількох районах евакуювали 50 тисяч людей.