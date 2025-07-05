Греческие пожарные борются с лесным пожаром на острове недалеко от Афин

Греческие спасатели в субботу продолжают тушить пожар, который вспыхнул накануне на острове Эвия недалеко от Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожар на Эвии вспыхнул вскоре после 19:00 в пятницу в ущелье, заросшем густой сухой растительностью. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

Более 160 греческих пожарных с 46 пожарными машинами при поддержке волонтеров и местных жителей боролись с огнем на Эвии всю ночь.

По состоянию на утро субботы спасатели сообщили, что им удалось сдержать распространение огня на острове, создав противопожарные полосы.

Известно, что пламя уничтожило несколько сельскохозяйственных и животноводческих объектов, в частности оливковые рощи и виноградники. Местные фермеры успели вовремя эвакуировать животных.

Кроме того, четвертые сутки продолжается тушение масштабного лесного пожара на острове Крит, который по состоянию на субботу также удалось сдержать.

В Греции в летнее время из-за чрезмерной засушливости часто вспыхивают пожары.

В этом году греческое правительство решило мобилизовать рекордное количество пожарных и почти удвоило парк беспилотников.