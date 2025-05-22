Греція подвоює парк дронів для боротьби з ризиком лісових пожеж

Уряд Греції мобілізує рекордну кількість пожежників і майже подвоює парк дронів цього літа, щоб протидіяти зростаючій небезпеці лісових пожеж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр цивільного захисту Іоанніс Кефалогіанніс заявив, що буде мобілізовано 18 000 постійних і сезонних співробітників, яких підтримають тисячі волонтерів. За останні два десятиліття збитки від лісових пожеж у Греції постійно зростають.

"Очевидно, що цього року умови будуть особливо складними", – заявив Кефалогіанніс журналістам після участі в навчаннях з гасіння пожеж на півдні Афін.

Підвищення середньої температури та низька кількість опадів значно погіршили умови в останні роки.

Начальник пожежної служби генерал-лейтенант Теодорос Вагіас повідомив, що під час пожежного сезону з 1 травня по 31 жовтня в райони підвищеного ризику будуть направлені додаткові елітні підрозділи пожежної охорони.

"Кліматична криза не мине, і ми повинні бути більш ефективними в спостереженні, підготовці та мобілізації наших ресурсів", – сказав Вагіас.

За даними Інформаційної системи лісових пожеж Європейського Союзу, у 2021 році площа зон, постраждалих від лісових пожеж, зросла до понад 1300 квадратних кілометрів, а у 2023 році – до 1745 квадратних кілометрів, що приблизно втричі перевищує середній показник за 2011–2020 роки.

У четвер пожежники провели навчання, щоб перевірити ефективність нової системи реагування на лісові пожежі в Греції, яка все більше покладається на передові технології, такі як спостереження за допомогою дронів і мобільні командні центри.

Пожежні літаки пролітали над верхівками дерев, скидаючи струмені води в скоординованих низьких польотах, а командири на землі схилилися над планшетами, на яких в режимі реального часу транслювалися кадри з дронів.

Берегова охорона та збройні сили взяли участь у навчаннях, що імітували евакуацію дитячого літнього табору, якому загрожували пожежі з декількох боків.

За словами офіційних осіб, за останні два роки кількість пожежників збільшилася приблизно на 20%, а парк безпілотників для спостереження за пожежами зріс з 45 до 82.

В рамках програми попереднього розміщення Європейського Союзу до Греції направлено близько 300 пожежників з Чехії, Франції, Румунії, Молдови та Болгарії.

Як раніше повідомлялося, Греція виплатить мільйонні компенсації постраждалим від лісової пожежі біля Афін.

Цього року ЄС вже направляв літаки на допомогу Ізраїлю, який боровся із руйнівними пожежами.