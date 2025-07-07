Нідерланди і Польща домовились зміцнювати співпрацю в галузі оборони

Нідерланди і Польща домовились про зміцнення співпраці в галузі оборони і у сфері озброєнь.

Про це в Х написав глава уряду Нідерландів Дік Схооф, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок Схооф разом з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом перебували з візитом у Варшаві.

"Головним пунктом порядку денного було зміцнення нашої співпраці в галузі оборони у сфері озброєнь і військової техніки, розвитку військових технологій, логістики та підготовки військовослужбовців. В умовах війни на нашому континенті – причому в сусідній з Польщею країні – це не розкіш, а гостра необхідність", – зазначив він, говорячи про візит.

Крім оборони, Схооф обговорив зі своїм польським колегою Дональдом Туском, зокрема, постійну необхідність підтримки України, торгівлю між країнами та можливості розширення економічного співробітництва в галузі енергетики, напівпровідників та штучного інтелекту.

У понеділок також стало відомо, що Нідерланди восени відправлять свої винищувачі F-35 для патрулювання повітряного простору Польщі, й зокрема для захисту шляхів постачань допомоги Україні.

Таким чином нідерландські F-35 приєднаються до Норвегії, яка раніше оголосила про розгортання своїх винищувачів у Польщі.