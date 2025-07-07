Нидерланды и Польша договорились укреплять сотрудничество в области обороны

Нидерланды и Польша договорились об укреплении сотрудничества в области обороны и вооружений.

Об этом в Х написал глава правительства Нидерландов Дик Схооф, сообщает "Европейская правда".

В понедельник Схооф вместе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом находились с визитом в Варшаве.

"Главным пунктом повестки дня было укрепление нашего сотрудничества в области обороны в сфере вооружений и военной техники, развития военных технологий, логистики и подготовки военнослужащих. В условиях войны на нашем континенте – причем в соседней с Польшей стране – это не роскошь, а острая необходимость", – отметил он, говоря о визите.

Кроме обороны, Схооф обсудил со своим польским коллегой Дональдом Туском, в частности, постоянную необходимость поддержки Украины, торговлю между странами и возможности расширения экономического сотрудничества в области энергетики, полупроводников и искусственного интеллекта.

В понедельник также стало известно, что Нидерланды осенью отправят свои истребители F-35 для патрулирования воздушного пространства Польши, в частности для защиты путей поставки помощи Украине.

Таким образом, нидерландские F-35 присоединятся к Норвегии, которая ранее объявила о развертывании своих истребителей в Польше.