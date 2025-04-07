ЗМІ: Волц додав журналіста до секретного чату у Signal через плутанину з контактами

Радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц додав журналіста в чат групи Signal про плани ударів США в Ємені після того, як помилково зберіг його номер під контактом когось іншого, кого він мав намір додати.

Про це газеті The Guardian повідомили три проінформовані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ця помилка була однією з кількох промахів, які стали відомі під час внутрішнього розслідування Білого дому.

За словами трьох співрозмовників, поінформованих про внутрішнє розслідування, головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг надіслав команді Трампа ще під час виборчої кампанії електронний лист щодо публікації, в якій Трампа критикували за його ставлення до поранених військовослужбовців. Щоб дати відповідь на цю публікацію, кампанія звернулася до Волца.

Електронний лист Голдберга був перенаправлений тодішньому прессекретарю Трампа Брайану Г'юзу, який потім скопіював і вставив вміст листа – включно з блоком підпису з номером телефону Голдберга – в текстове повідомлення, яке він надіслав Волцу, щоб той міг бути проінформований про майбутню історію.

За словами співрозмовників, Волц так і не подзвонив Голдбергу, але, за збігом обставин, випадково зберіг його номер у своєму телефоні – під контактною карткою Г'юза, який зараз є речником Ради національної безпеки США.

Відтак зазначається, що номер був помилково збережений під час "оновлення пропозицій контактів" в iPhone Волца, яке один зі співрозмовників описав як функцію, коли алгоритм iPhone додає раніше невідомий номер до існуючого контакту, який, як він виявив, може бути пов'язаний з ним.

Помилка залишалася непоміченою до минулого місяця, доки Волц спробував додати Г'юза в чат групи Signal – але в підсумку додав номер Голдберга.

Як нагадала газета, відразу після інциденту Волц заявив, що ніколи не зустрічався і не спілкувався з Голдбергом. Він також припустив в ефірі Fox News, що номер Голдберга був "втягнутий" в його телефон, мабуть, маючи на увазі те, що його iPhone зберіг номер Голдберга.

Зазначимо, шеф Пентагону Піт Гегсет та інші посадовці адміністрації Трампа неодноразово стверджували, що в чаті не було жодної секретної інформації.

ЗМІ раніше повідомили, що команда радника з національної безпеки США Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Зокрема американський сенатор-демократ Адам Шифф після скандалу з чатами Signal висловив занепокоєння, що Росія могла отримати з одного з таких чатів секретну інформацію про плани і наміри США щодо війни в Україні.