Шмигаль обговорив з новим премʼєром Румунії двосторонню співпрацю

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль у вівторок провів онлайн-зустріч із румунським візаві Іліє Боложаном, нещодавно призначеним на цю посаду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Шмигаль написав на Facebook.

Глава українського уряду сказав, що подякував Боложану за активну підтримку України, "зокрема за те, що у програмі нового уряду виокремлено розділ щодо посилення співпраці з Україною".

"Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна Росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі прем'єр-міністра Молдови", – зазначив він.

Серед інших тем розмови глав українського та російського урядів було посилення санкційного тиску на Росію та використання її заморожених активів для відшкодування завданих збитків.

Також Шмигаль відзначив відкриття пункту пропуску "Дяківці – Раковець" для великих пасажирських автобусів і наголосив на розбудові прикордонної інфраструктури.

"Запропонував провести друге спільне засідання урядів України та Румунії. Розраховую на тісний особистий діалог з прем’єр-міністром Боложаном для подальшого розвитку українсько-румунського партнерства", – підсумував премʼєр.

Новий коаліційний уряд на чолі з колишнім тимчасовим президентом і лідером Націонал-ліберальної партії Іліє Боложаном у Румунії був затверджений 23 червня.

Того ж місяця президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Мая Санду і президент Румунії Нікушор Дан провели першу зустріч у тристоронньому форматі.