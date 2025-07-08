Шмыгаль обсудил с новым премьером Румынии двустороннее сотрудничество

Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник провел онлайн-встречу с румынским визави Илие Боложаном, недавно назначенным на эту должность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Шмыгаль написал в Facebook.

Глава украинского правительства сказал, что поблагодарил Боложана за активную поддержку Украины, "в частности за то, что в программе нового правительства выделен раздел об усилении сотрудничества с Украиной".

"Во время разговора обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, которые создает война России против Украины. Предложил провести в ближайшее время совместную трехстороннюю встречу с участием премьер-министра Молдовы", – отметил он.

Среди других тем разговора глав украинского и российского правительств было усиление санкционного давления на Россию и использование ее замороженных активов для возмещения нанесенного ущерба.

Также Шмыгаль отметил открытие пункта пропуска "Дяковцы – Раковец" для крупных пассажирских автобусов и подчеркнул важность развития приграничной инфраструктуры.

"Предложил провести второе совместное заседание правительств Украины и Румынии. Рассчитываю на тесный личный диалог с премьер-министром Боложаном для дальнейшего развития украинско-румынского партнерства", – подытожил премьер.

Новое коалиционное правительство во главе с бывшим временным президентом и лидером Национал-либеральной партии Илие Боложаном в Румынии было утверждено 23 июня.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан провели первую встречу в трехстороннем формате.