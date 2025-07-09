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Спікерка парламенту Швейцарії відвідала Київ та Харків

Новини — Середа, 9 липня 2025, 10:31 — Марія Ємець

Спікерка нижньої палати парламенту Швейцарії Мая Рінікер відвідала Україну з кількаденним візитом, під час якого відвідала Київ та Харків.

Про це повідомили в офіційному X швейцарського парламенту, пише "Європейська правда".

Спікерка Національної ради Швейцарії перебувала з візитом в Україні протягом 7-8 липня. 

"Як для президентки Національної ради, для мене важливо бачити детальну картину і отримувати "з перших рук" інформацію про ситуацію в Україні і статус швейцарських проєктів", – зазначила вона. 

У Києві Рінікер мала зустрічі з українським колегою Русланом Стефанчуком та президентом України Володимиром Зеленським, а на другий день вирушила до Харкова, де спілкувалась з представниками місцевої влади та підтримуваних Швейцарією проєктів. 

На Харківщині Швейцарія надає підтримку різним проєктам гуманітарної допомоги, розмінування та професійно-технічної підготовки. 

Нагадаємо, у червні Швейцарія приєдналась до низки заходів 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Також повідомляли, що Швейцарія почне переговори з ЄС про партнерство у сфері оборонних закупівель.

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