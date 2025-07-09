Спікерка парламенту Швейцарії відвідала Київ та Харків

Спікерка нижньої палати парламенту Швейцарії Мая Рінікер відвідала Україну з кількаденним візитом, під час якого відвідала Київ та Харків.

Про це повідомили в офіційному X швейцарського парламенту, пише "Європейська правда".

Спікерка Національної ради Швейцарії перебувала з візитом в Україні протягом 7-8 липня.

"Як для президентки Національної ради, для мене важливо бачити детальну картину і отримувати "з перших рук" інформацію про ситуацію в Україні і статус швейцарських проєктів", – зазначила вона.

У Києві Рінікер мала зустрічі з українським колегою Русланом Стефанчуком та президентом України Володимиром Зеленським, а на другий день вирушила до Харкова, де спілкувалась з представниками місцевої влади та підтримуваних Швейцарією проєктів.

🇨🇭🤝🇺🇦 Nach den gestrigen Treffen in Kyjiw mit dem Vorsitzenden der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, und Präsident Wolodymyr Selenski, hat Nationalratspräsidentin @MajaRiniker heute Schweizer Projekte in Charkiw, sowie Vertreter lokaler Behörden besucht: «Diese Treffen sind… pic.twitter.com/Kjeaw0hxn6 – Parl CH (@ParlCH) July 8, 2025

На Харківщині Швейцарія надає підтримку різним проєктам гуманітарної допомоги, розмінування та професійно-технічної підготовки.

Нагадаємо, у червні Швейцарія приєдналась до низки заходів 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Також повідомляли, що Швейцарія почне переговори з ЄС про партнерство у сфері оборонних закупівель.