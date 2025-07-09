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Спикер парламента Швейцарии посетила Киев и Харьков

Новости — Среда, 9 июля 2025, 10:31 — Мария Емец

Спикер нижней палаты парламента Швейцарии Майя Риникер посетила Украину с многодневным визитом, во время которого посетила Киев и Харьков.

Об этом сообщили в официальном X швейцарского парламента, пишет "Европейская правда".

Спикер Национального совета Швейцарии находилась с визитом в Украине 7-8 июля.

"Как для президента Национального совета, для меня важно видеть подробную картину и получать из первых рук информацию о ситуации в Украине и состоянии швейцарских проектов", – отметила она.

В Киеве Риникер встретилась с украинским коллегой Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским, а на второй день отправилась в Харьков, где общалась с представителями местной власти и поддерживаемых Швейцарией проектов. 

На Харьковщине Швейцария оказывает поддержку различным проектам гуманитарной помощи, разминирования и профессионально-технической подготовки.

Напомним, в июне Швейцария присоединилась к ряду мер 17-го пакета санкций ЕС против России.

Также сообщалось, что Швейцария начнет переговоры с ЕС о партнерстве в сфере оборонных закупок.

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Швейцария
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