Спикер парламента Швейцарии посетила Киев и Харьков

Спикер нижней палаты парламента Швейцарии Майя Риникер посетила Украину с многодневным визитом, во время которого посетила Киев и Харьков.

Об этом сообщили в официальном X швейцарского парламента, пишет "Европейская правда".

Спикер Национального совета Швейцарии находилась с визитом в Украине 7-8 июля.

"Как для президента Национального совета, для меня важно видеть подробную картину и получать из первых рук информацию о ситуации в Украине и состоянии швейцарских проектов", – отметила она.

В Киеве Риникер встретилась с украинским коллегой Русланом Стефанчуком и президентом Украины Владимиром Зеленским, а на второй день отправилась в Харьков, где общалась с представителями местной власти и поддерживаемых Швейцарией проектов.

🇨🇭🤝🇺🇦 Nach den gestrigen Treffen in Kyjiw mit dem Vorsitzenden der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, und Präsident Wolodymyr Selenski, hat Nationalratspräsidentin @MajaRiniker heute Schweizer Projekte in Charkiw, sowie Vertreter lokaler Behörden besucht: "Diese Treffen sind… pic.twitter.com/Kjeaw0hxn6 – Parl CH (@ParlCH) July 8, 2025

На Харьковщине Швейцария оказывает поддержку различным проектам гуманитарной помощи, разминирования и профессионально-технической подготовки.

Напомним, в июне Швейцария присоединилась к ряду мер 17-го пакета санкций ЕС против России.

Также сообщалось, что Швейцария начнет переговоры с ЕС о партнерстве в сфере оборонных закупок.