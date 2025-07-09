СМИ: Мерц и Макрон встретятся, чтобы попытаться уладить конфликт вокруг истребителей

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон попытаются уладить франко-германский спор по истребителям нового поколения во время личной встречи в Берлине в конце этого месяца.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Встреча двух лидеров запланирована на неделю с 21 июля, перед министерскими переговорами между правительствами двух стран.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, на первый план вышли разногласия по поводу истребителя Future Combat Air System.

Встреча Макрона и Мерца будет иметь решающее значение для возобновления работ над самолетом нового поколения на фоне споров между двумя основными оборонными подрядчиками по поводу контроля над проектом, заявили источники.

Французская компания Dassault Aviation SA публично заявила о намерении взять на себя руководящую роль в разработке самолета FCAS, который она совместно разрабатывает с Airbus SE и испанской компанией Indra Sistemas SA.

В свою очередь Airbus заявила, что такие маневры противоречат ранее согласованным договоренностям и могут поставить под угрозу реализацию программы.

Источники рассказывают, что Dassault недавно потребовала 80% доли работ в программе FCAS. Как следствие, в понедельник в канцелярии Берлина состоялось кризисное совещание с участием представителей Airbus и коалиции, на котором обсуждали требования Франции, сообщили собеседники.

Германия категорически против требования о 80%, отметил один из источников. Хотя Берлин надеется, что проект еще можно спасти, требование Dassault поставило под большое сомнение его реалистичность, заявили два источника.

Конфликт вышел в публичную плоскость в прошлом месяце на Парижском авиасалоне, где глава Airbus Defense and Space Михаэль Шоэльхорн выразил сожаление по поводу того, что французская сторона пытается пересмотреть тщательно разработанные условия сотрудничества между партнерами по проекту FCAS.

На том же мероприятии генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье вновь заявил о своих претензиях на роль лидера, намекнув, что французская компания может действовать самостоятельно, если партнеры не придут к согласию.

Как известно, в 2022 году достигли договоренности о начале следующего этапа разработки FCAS – крупнейшего в Европе оборонного проекта с ориентировочной стоимостью более 100 миллиардов евро.

Напомним, в апреле 2024 года Германия и Франция утвердили план совместной разработки "танка будущего".