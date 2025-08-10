Зеленський – про заяву європейських лідерів: закінчення війни має бути чесним

Президент Володимир Зеленський подякував європейським лідерам після їх екстреної заяви щодо миру в Україні.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Президент наголосив, що закінчення війни має бути чесним.

"Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів. Україна цінує та повністю підтримує заяву Президента Макрона, Голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, Прем’єр-міністра Туска, Прем’єр-міністра Стармера, Президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України", – написав він.

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Європейські керівники "привітали зусилля Трампа", спрямовані на "припинення смертей, завершення загарбницької війни Російської Федерації та досягнення справедливого і тривалого миру і безпеки для України", а також висловили переконання, що досягти цього можливо лише поєднанням підтримки України та тиску на Росію.

Також європейські лідери попередили США, що готові і надалі діяти в цьому ключі зі збереженням значної військової та фінансової підтримки України, в тому числі через механізм Коаліції рішучих, а також підтримуючи наявні та запроваджуючи нові санкції проти Росії.

Як повідомлялося, у суботу Україна і низка європейських держав представили США свій план для переговорів з Путіним.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.