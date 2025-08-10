Зеленский – о заявлении европейских лидеров: окончание войны должно быть честным

Президент Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров после их экстренного заявления о мире в Украине.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что окончание войны должно быть честным.

"Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы наших европейских народов. Украина ценит и полностью поддерживает заявление президента Макрона, председателя Совета министров Мелони, канцлера Мерца, премьер-министра Туска, премьер-министра Стармера, президента Урсулы фон дер Ляйен и президента Стубба о мире для Украины", – написал он.

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

Европейские лидеры "приветствовали усилия Трампа", направленные на "прекращение смертей, завершение захватнической войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины", а также выразили убеждение, что достичь этого можно только объединением поддержки Украины и давления на Россию.

Также европейские лидеры предупредили США, что готовы и в дальнейшем действовать в этом ключе с сохранением значительной военной и финансовой поддержки Украины, в том числе через механизм Коалиции решительных, а также поддерживая существующие и вводя новые санкции против России.

Как сообщалось, в субботу Украина и ряд европейских государств представили США свой план для переговоров с Путиным.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.