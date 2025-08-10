На півдні Франції спалахнула пожежа на хлорному заводі

У неділю на заводі з виробництва хлору на півдні Франції спалахнула пожежа, що підвищило ризик поширення токсичних парів і змусило владу наказати жителям прилеглих районів залишатися в приміщенні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Завод, яким керує компанія HydraPro, використовується для виробництва хлору для басейнів. Місцева влада закликала всіх, хто знаходиться в радіусі близько кілометра від заводу, залишатися вдома і закрити двері та вікна.

"Оскільки вітер дме з півночі, відчувається запах хлору", – заявили в префектурі, хоча й зазначили, що сам запах не становить загрози для громадської безпеки.

Завод класифікується як об'єкт "seveso" відповідно до директиви, яка вимагає від країн-членів Європейського Союзу ідентифікувати заводи, що працюють з небезпечними речовинами.

Пожежники вже виїхали на місце події і, як очікується, до них приєднається спеціалізована команда, повідомляє місцева влада.

Хімічний завод розташований у французькому місті Леденон, приблизно за 28 кілометрів на південний захід від Авіньйона.

