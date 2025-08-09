В уряді Румунії обурені повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі

Міністр економіки Румунії Раду Міруца у суботу висловив незадоволення тим, що через тиждень після інциденту на Куджирському механічному заводі причини вибуху досі не встановлені.

Його слова цитує Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Міруца заявив, що правоохоронці аналізують усі версії вибуху на збройовому заводі минулими вихідними, і він "з нетерпінням чекає" результатів розслідування.

"Скажу вам, що на мою думку, як інженера і міністра, неприйнятно, щоб вибухнуло 146 тисяч патронів через ситуацію, яка станом на зараз ще не відома", – додав він.

Очільник румунського Мінекономіки також назвав ненормальною ситуацію, що "на завод, де виробляють патрони, зброю, можна було заїхати на візку, як на центральний ринок".

Пожежа спалахнула вночі 2 серпня в цеху з боєприпасами збройового Куджирського механічного заводу. За попередніми оцінками, були знищені приблизно 130 тисяч снарядів вартістю 5 мільйонів євро.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вибуху, який призвів до пожежі, а влада не виключає диверсію.

Після цього румунський уряд оголосив про посилення заходів безпеки на обʼєктах військової інфраструктури.