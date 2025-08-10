На юге Франции вспыхнул пожар на хлорном заводе

В воскресенье на заводе по производству хлора на юге Франции вспыхнул пожар, что повысило риск распространения токсичных паров и заставило власти приказать жителям близлежащих районов оставаться в помещении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Завод, которым управляет компания HydraPro, используется для производства хлора для бассейнов. Местные власти призвали всех, кто находится в радиусе около километра от завода, оставаться дома и закрыть двери и окна.

"Поскольку ветер дует с севера, ощущается запах хлора", – заявили в префектуре, хотя и отметили, что сам запах не представляет угрозы для общественной безопасности.

Завод классифицируется как объект "seveso" в соответствии с директивой, которая требует от стран-членов Европейского Союза идентифицировать заводы, работающие с опасными веществами.

Пожарные уже выехали на место происшествия и, как ожидается, к ним присоединится специализированная команда, сообщают местные власти.

Химический завод расположен во французском городе Леденон, примерно в 28 километрах к юго-западу от Авиньона.

Напомним, министр экономики Румынии Раду Мируца в субботу выразил недовольство тем, что через неделю после инцидента на Куджирском механическом заводе причины взрыва до сих пор не установлены.

Пожар вспыхнул ночью 2 августа в цехе с боеприпасами оружейного Куджирского механического завода. По предварительным оценкам, были уничтожены примерно 130 тысяч снарядов стоимостью 5 миллионов евро.