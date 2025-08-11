Глава МЗС Чехії вшосте прибув до України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розпочав свій шостий візит до України.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

З нагоди візиту Ліпавський підкреслив, що Чехія не відмовиться від підтримки України.

"Я розпочав свою шосту поїздку в Україну з чітким меседжем – Чехія не відмовиться від підтримки України в боротьбі з російським агресором", – написав він.

I have started my sixth trip in Ukraine with a clear message – Czechia will not give up its support for Ukraine in the fight against the Russian aggressor.🇨🇿🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/ePxrcqb5T7 – Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025

Нагадаємо, у Чехії перед осінніми парламентськими виборами рейтинг політсил очолює популістська ANO експрем’єра Андрея Бабіша. Нещодавно він вкотре висловився проти підтримки біженців з України.

Андрей Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії ANO на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Чеська снарядна ініціатива для України допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року.

Читайте також колонку міністра на ЄвроПравді: "Наша підтримка велика, хоча не безмежна". Ян Ліпавський про шлях України та кордони Європи.