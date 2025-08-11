Укр Рус Eng

Глава МИД Чехии в шестой раз прибыл в Украину

Новости — Понедельник, 11 августа 2025, 11:12 — Иванна Костина

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский начал свой шестой визит в Украину.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

По случаю визита Липавский подчеркнул, что Чехия не откажется от поддержки Украины.

"Я начал свою шестую поездку в Украину с четким месседжем – Чехия не откажется от поддержки Украины в борьбе с российским агрессором", – написал он.

Напомним, в Чехии перед осенними парламентскими выборами рейтинг политсил возглавляет популистская ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Недавно он в очередной раз высказался против поддержки беженцев из Украины.

Андрей Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Чехия
