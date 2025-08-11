Глава МИД Чехии в шестой раз прибыл в Украину
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский начал свой шестой визит в Украину.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
По случаю визита Липавский подчеркнул, что Чехия не откажется от поддержки Украины.
"Я начал свою шестую поездку в Украину с четким месседжем – Чехия не откажется от поддержки Украины в борьбе с российским агрессором", – написал он.
I have started my sixth trip in Ukraine with a clear message – Czechia will not give up its support for Ukraine in the fight against the Russian aggressor.🇨🇿🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/ePxrcqb5T7– Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025
Напомним, в Чехии перед осенними парламентскими выборами рейтинг политсил возглавляет популистская ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Недавно он в очередной раз высказался против поддержки беженцев из Украины.
Андрей Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.
Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.
